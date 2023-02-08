「吉哆火鍋百匯」以草莓入菜，打造「草莓炸排骨」，酸甜開胃。(錢都餐飲集團提供)

「吉哆草莓季」提供多樣草莓甜品讓民眾吃個過癮。(錢都餐飲集團提供)

大人小孩都愛的「草莓巧克力噴泉」，在「吉哆草莓季」吃得到。(錢都餐飲集團提供)

西洋情人節適逢草莓季，「錢都餐飲集團」應景推出「粉紅炫風」美食季，搶攻粉紅商機。「錢都日式涮涮鍋」打造充滿浪漫氛圍的「 紅絲絨牛奶鍋」；而可吃到上百種食材的「吉哆火鍋百匯」，推出多款甜品，包含草莓巧克力噴泉、草莓奶酪、草莓炸排骨等，其中大湖草莓優格霜淇淋在「吉哆」和「錢都」通通吃得到，而且無限供應，想吃多少就吃多少。

錢都「紅絲絨牛奶鍋」 粉紅湯底超夢幻

堪稱「國民火鍋」的「錢都日式涮涮鍋」，相信不少民眾都吃過，物美價廉的品牌形象深植人心。在競爭激烈的鍋物市場，走親民價位的「錢都」不斷求新求變，近年來逐步轉型，在食材、服務、空間持續升級。繼上一回邀請質男主廚張克勤為品牌打造紅白兩款風味湯頭，這一回則是推出「 紅絲絨牛奶鍋」，趕搭草莓季搶商機。

新品「紅絲絨牛奶鍋」粉紅色的湯頭像極了草莓牛奶，其實是在牛奶湯頭裡添加天然甜菜根，乳白的湯頭渲染上充滿愛意的粉色，應景又浪漫。甜菜根富含優質的鐵元素以及抗氧化劑，營養價值高，「紅絲絨牛奶鍋」美味顧健康，嘗鮮價329元。

不少人吃完火鍋會來上一支霜淇淋，用甜食作為結尾。農曆年後草莓盛產，「錢都」結合當季食材，推出季節限定的大湖草莓優格霜淇淋，採用極富盛名的大湖草莓當基底，與優格完美結合，綿密的粉色霜淇淋，彷彿初戀的酸甜幸福滋味，一次滿足視覺與味覺。大湖草莓優格霜淇淋採無限量供應，滿足草莓控味蕾。

吉哆草莓甜品爽吃 草莓版糖醋排骨吸睛

同為「錢都餐飲集團」旗下自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」，主打能一次吃到生猛海鮮、熱炒熟食、現切肉片、甜點等上百種食材，店內還提供台灣18天生啤酒無限暢飲，高CP值深受各年齡層喜愛。本次「吉哆」也跟上「粉紅炫風」活動，帶來「吉哆草莓季」回饋粉絲，業者以鮮甜草莓為主軸，打造多款草莓品項，包含季節限定的草莓霜淇淋、大人小孩都愛的草莓巧克力噴泉、草莓奶酪、草莓蛋糕等甜品。業者這次更破天荒將草莓入菜，端出極富趣味的「草莓炸排骨」，排骨先用草莓醬醃漬，鹹香酸甜，宛如草莓版的糖醋排骨。午餐每人529元加1成，晚餐則是599元加1成。