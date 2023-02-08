國民黨副主席夏立言今天出發訪陸，總計10天的行程，將造訪北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等6個縣市，訪團也安排拜會大陸新任國台辦主任宋濤，反映台灣對台海安全、區域和平穩定的期望，也爭取台灣農漁民、中小企業權益。

目前規劃，夏立言訪團今將先前往北京，明會見宋濤，並與當地台商、台生座談，參訪台資企業。10日再於北京參加「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」座談，並參訪台資企業後即至南京。

11日夏立言訪團將參訪談南京第二歷史檔案館，12日上午再參訪中山陵，中午與南京台商、台商餐敘後，即轉往上海。13日在上海上午參加「共享新機遇 共創新未來」兩岸青年企業家（上海）交流活動，中午再與上海台商、台生餐敘。

之後夏立言訪談將轉至武漢，14日於與台商、台生座談，15日參訪台資企業後轉往重慶。16日與重慶台商、台生座談與餐敘，17日再至成都與台商、台生座談與餐敘，晚間即搭機返台。

上個月12日時，即有媒體報導，國民黨主席朱立倫農曆春節後將安排訪日，總統大選前副主席夏立言還將訪陸。當時朱受訪澄清，還沒有相關行程安排，揶揄佩服相關傳言，在他還沒規畫時就想出來，但夏如今確定訪陸。

國民黨表示，此行早於農曆春節前就安排，行程由黨部方面主動規畫，地點除了北京外，集中在去年行程沒有到訪的南京、上海、武漢、重慶等華中地區省市。

國民黨指出，夏立言訪問團此行，除大陸事務部主任林祖嘉、國民黨智庫召集人高思博、資深顧問趙春山等人。