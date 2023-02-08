保瑞挾著治療胃食道逆流學名藥1月成功在美國上市，加上未來不需支付銷售分潤金給原廠，對獲利表現將有正面的助益，三大法人聯袂買進，今日突破500元大關，並與藥華藥開始進行股王寶座的纏鬥戰。

合一在2022年度有多項重要進度延遲，又被MSCI剔除，多頭人氣低落，但今年大陸、東南亞藥證、授權等題材又被寄予希望，近期吸引買盤進駐，中場過後漲幅近5%。

元月雖逢春節假期，出貨天數僅有16天，但由於國內確診數飆高，呼吸道藥品需求強勁，以及代理藥品大幅成長，健喬元月營收4.22億，較去年同期成長11.4%，創歷年元月新高，並創歷史次高。

健喬元月合併營收中，呼吸道藥品需求持續強勁，其中國內外對愛克痰的需求熱度不減，較去年同期成長近4成；另外，集團內健康化學專治咳嗽的複方甘草液也較去年同期成長4倍。健喬指出，2月份愛克痰600mg在中國大陸首批檢驗後，將開始接單生產，在全球供應鏈失序之際搶占領先地位。