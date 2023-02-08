馬姓攝影師2021年12月，利用IG結識女高中生，並以拍攝寫真，刊登在知名寫真網站，可抽成分紅，藉金錢誘惑涉世未深的少女脫衣拍攝裸照，被控違反兒少性剝削防制條例，士林地院日前審結，任馬男拍攝時手段平和，未獲利即經查獲，同時與少女達成和解，依法給予減刑，判決有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束。

馬男以拍攝泳裝照片為由約少女出門，兩人先在淡水海邊拍攝，結束前馬男提議拍攝更大尺度，可以放在寫真網站，少女可以從中抽成，誘之以利，兩人轉往附近的汽車旅館，去年1月7日下午1點半進入房間，少女褪去全身衣物，馬男手持相機或架設腳架，拍攝性交、猥褻行為的照片以及影片。

16歲少女案發後情緒驟變，經社工了解發現馬男不法行為，陪同到警局報案。

判決指出，馬男竟意圖營利引誘少女拍攝裸露身體隱私部位及性交影片、照片，已影響告訴人身心健全發展，但考量馬男犯後即時坦承犯行，承諾賠償50萬並先交付30萬，其餘每月支付1萬，積極彌補損害，相信不會再犯，若入監服刑，無助於品格塑造及在社會化，諭知緩刑5年，期間付保護管束，並接受法治教育課程2次，並禁止對少女不法侵害行為。