罹患乳癌接受全乳房切除術與前哨淋巴結切片術，並非百分之百永無後患，有病患就出現手術側的肩關節活動度受限，且疤痕處有刺痛感的症狀，還好在接受靜態牽拉運動、疤痕按摩等復健治療能夠大幅改善。

新竹市1位40多歲王姓女子因罹患乳癌，接受全乳房切除術與前哨淋巴結切片術，手術也很成功，但病友去年發現手術側的肩關節活動度受限，且疤痕處有刺痛感。

新竹台大分院復健部醫師董怡君指出，乳癌病人切除乳腺組織，會造成皮膚和下方的肌肉產生沾黏，導致肩關節活動度受到影響，即使只單純切除乳房組織，其中散布著許多淋巴管，而淋巴管的功能為負責將周邊組織液回收並運送，因此仍可能造成患肢產生淋巴水腫。

若切除的範圍越大，或者接受腋下淋巴結切除術、鎖骨上淋巴結放射治療等，產生淋巴水腫的機會也會上升。

此外，有4成的病人於術後會有手術側胸壁疼痛的狀況，則是與胸肌疼痛或手術切口處神經受到影響等因素有關。

董怡君表示，為減少這些後遺症的發生，病患在術後應及早復健，剛開始以主動支持性動作為主，等到傷口已拆線且癒合良好時，再施作靜態牽拉運動，並且配合疤痕按摩，於術後不同天數以及是否有引流管來調整復健內容及目標，如此一來可以有效改善肩關節活動度。

另在術後還沒有發生水腫時，可做上肢的有氧訓練和肌力訓練，如此可使淋巴水腫的發生率下降，也可提升生活品質。但若有淋巴水腫的狀況發生時，則要限制患肢使用，避免水腫惡化，病友應勤於觀察自己，若發生淋巴水腫，要及早回診治療。

至於淋巴水腫的治療稱作整合性退腫治療，包含皮膚照顧、壓力治療、淋巴引流以及退腫運動，根據水腫的嚴重程度而有不同的治療對策。