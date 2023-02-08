2015年1群對賽車有極大熱忱的清大學生組成清大賽車工廠（NTHU Racing Team），最早打造汽油車，2020年開發出第3代電動方程式賽車，今夏將赴歐洲參加學生方程式賽車比賽，也計畫在參賽電動車上加裝無人車系統。清大校長高為元上周參觀清大賽車工廠，體驗當賽車手的快感，也幫學生加油打氣。

2015年3月以清大動機系學生為主，與物理、經濟、化工、科管等系學生，合組「清大賽車工廠」，⽬標是⾃⾏設計及製造學⽣⽅程式賽⾞，與海內外賽車好手在賽道上一決勝負。

清大賽車工廠也是全台首支研發無人車的學生車隊，成員從大一到碩二生都有，分為技術部門及行政部門，技術部門又細分為技電系組、底盤組、流力組、制動組、車架組、動力組及最新成立的無人車組，行政部門則細分為公關組、財務組、美宣組。

學生方程式賽車（Formula SAE）為美國工程學會所舉辦的國際賽事，是目前全球規模最大的工程設計比賽，清大賽車工廠自2015年起，參加在日本舉行的學生方程式賽車競賽，更在2019年獲得電車組第3名。

清大團隊去年征戰歐洲學生方程式賽車，在德國耐久賽獲得第5名的佳績，並在克羅埃西亞賽大放異彩，獲得總排名第5名。為取得今年的參賽資格，年假期間學生還留在學校參加線上測驗，一路從下午6點考到凌晨2點，順利拿到入場券。

高為元日前到賽車工廠參觀，團隊清空成功湖旁的道路，由車手現場演示「直線加速」，賽車工廠第6代賽車，從靜止加速到時速100公里只需3.2秒，令高為元看了嘖嘖稱奇。

高為元說，無論什麼時候來賽車工廠，這裡的燈幾乎都亮著，同學們全年無休，日夜投入研發、測試，車手們備賽期間，每天慢跑10公里，總共瘦了6、7公斤，只為了讓賽車跑起來更輕巧。

「賽車工廠是清大跨領域多元學習最好的體現，」高為元鼓勵學生持續做自己熱愛的事，讓大學生活不留遺憾。