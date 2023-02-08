豐原葫蘆墩公園內的軟埤仔溪整治，因採半半施工，堵住一半水流，致許多魚類宛如擱淺在溪中。（民眾提供）

「軟埤仔溪內的魚群，為何奄奄一息？」台中市水利局進行豐原葫蘆墩公園內的軟埤仔溪整治，民眾昨日發現溪內魚群奄奄一息，擔心繼續施工會造成魚群大量死亡。水利局強調，軟埤仔溪整治採「半半施工」方式，先將一邊水流堵住施工，同時將魚類撈到另一邊；昨因魚類較多一時撈不完造成民眾誤解，該局絕未放任溪中魚類死亡。

水利局指出，軟埤仔溪流經豐原葫蘆墩公園，目前只第5區進行整治改善，上游第2、3、4區因水流動線不佳，缺乏景觀美化；市府進行水環境改善工程，獲中央核定補助1.17億、自籌3300萬，共斥資1.5億元，去年9月動工，預計明年完工。

民眾指出，他們昨天行經時赫然發現，在第2區的軟埤仔溪，因廠商施工堵住水流，道致大批魚兒宛如擱淺在溪中，民眾擔心會造成大量魚群暴必畢，並為希望為魚兒請命。

水利局強調，整治採「半半施工」方式，左側施工時要堵住水流，將溪中的魚類先撈到右側，因軟埤仔溪中魚群很多，廠商施作時有很多魚來不及撈到另一邊，因堵住的一邊水很淺才造成民眾誤以為魚快死亡；該局已請廠商緊急處置，將魚撈到有水的另一邊，絕不會因施工放任魚類死亡。