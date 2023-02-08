土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，造成超過5千棟房屋倒塌，死亡人數目前已超過7900人，上萬人受傷。消防署派遣的第一梯次40名台灣搜救隊，已接獲任務分配，進入災區一棟8樓倒塌建築物進行搜救，特搜人員分成小組，帶著搜救犬及生命探測器在殘骸中尋找生還者。

搜救畫面曝光！特搜隊帶生命探測器及搜救犬，進入倒塌8樓建築尋生還者。(消防署提供)

搜救畫面曝光！特搜隊帶生命探測器及搜救犬，進入倒塌8樓建築尋生還者。(消防署提供)

我國第一批搜救隊今日中午抵達災區後，馬不停蹄立刻投入一棟8層樓倒塌建築搜救，據了解，該棟建築內一到三樓塌陷，三樓以上則傾斜倒塌，目前搜救隊將由塌陷處表層搜尋，並根據住戶提供資訊，找出受困人員位置，期望能獲得好消息。

目前第二梯次搜救隊也已抵達伊斯坦堡機場，外交部駐外人員將協助轉機，搭乘土耳其國內班機前往阿達那機場的接待與撤離中心（RDC），再由當地人員派遣至救援區域向所指定的SCC報到，進行搜救任務。

消防署表示，第1梯次搜救員40人、搜救犬3隻，裝備器材約6.8噸：

1.消防署特種搜救隊10人，搜救犬1隻，裝備器材約5噸。

2.台北市特搜隊30人（含台北榮總醫師1人、護理師1人）、搜救犬2隻，裝備器材約1.8噸。

第2梯次搜救員90人、搜救犬2隻，裝備器材約5.7噸：

1.消防署特種搜救隊17人。

2.台北市特搜隊30人（含台北榮總醫師1人、護理師1人），裝備器材約1.7噸。

3.屏東縣特搜隊40人（含醫師2人、護理師2人），裝備器材約4噸。

4.台中市搜救犬隊3人（含獸醫師1人）、搜救犬2隻。