每個國家都有不同的文化差異，來自丹麥的正妹Caroline表示，本來要到美國念書，在申請單上看到台灣，當下非常疑惑，因為她從來沒有聽過台灣而選擇到台灣，她來台後發現台灣和丹麥相比有3大差異，包括台灣人18歲還無法獨立自主、有小病也可以就醫、台灣是上課時數最長國家之一，但她說台灣人是她看過最懂得尊重他人的人，且生活機能便利，讓她直呼「台灣現在是我第二個家」。

不要鬧工作室昨（7）日於YouTube上傳最新影片，來自丹麥西蘭島的Caroline表示，父親在她小時候就在大陸和泰國工作，讓她很羨慕父親的生活，促使她也想要有在國外生活的經驗，為了能出國學習，14歲加入扶輪社，15歲就下決定要到美國念書。

Caroline指出，申請單上列有15個國家，最後一個是台灣。當時她心想「是不是寫錯了？我從來沒聽過台灣，大部分的丹麥人根本不知道有台灣的存在。」她最終沒有選擇美國，而是台灣，她心想「來台後再回丹麥，就可以變成『台灣專家』」。

Caroline說，提出申請後等了3年才來台灣，她到台灣生活5個月發現很大的差別。她說，在丹麥從小就被教育要獨立生活，很多人18歲就搬出家裡，她在15歲就開始工作，第一份工作在米其林餐廳當服務生，自己賺錢存錢已好多年，但她18歲來到台灣，不少人把她當小孩子，總試著要替她做決定。

Caroline表示，另一個差異是台灣人身體有任何問題都可以到醫院就醫，但丹麥只有快掛掉才去醫院，同時她也覺得台灣是世界上上課時數最長的國家之一，還有那些超扯的補習班。反觀丹麥非常重視休閒時間，這也是她為何3點下課後，一定會到咖啡店或電影院的原因。

但Caroline說，台灣人是她看過最懂得尊重他人的人，有次她弄丟悠遊卡，沒想到10分鐘就拾回，且台灣隨處可見便利商店，加上多數人都以機車作為代步工具，讓她覺得又酷又好玩，直呼「台灣現在是我第二個家，我對我的選擇感到驕傲，將來我一定會考到機車駕照」。