新北市土城延和路43巷某住宅發生陳屍案件，里長7日晚間11時發現該民宅一對詹姓夫妻陳屍家中，丈夫陳屍在床上，屍體已發黑，推估已死亡多日，妻子則陳屍在床下，疑似近期才死亡。里長透露，該家庭疑是經濟困難，進屋時發現該家戶斷水斷電，上月發放低收入戶補助時，也未發現該戶名冊。警方表示，該案初步排除他殺，詳細死因仍待相驗結果。

里長透露，詹男平常與人互動較少，平日以開計程車維生，周邊鄰居發現，詹男一家電燈都未開，且未現身開計程車，因此通報警方才發現詹姓夫妻已經身亡，詹男屍體已有發黑、屍臭味，詹男妻子則是陳屍在床邊，但屍體仍未發黑，推估兩者死亡時間不一。

據悉，詹姓夫妻未具福利身份，也不是精神列管個案，社會局並未接獲脆弱家庭通報，詹男也未被納入中低收入戶，因此里長、周邊鄰居都不知他經濟陷入困難，直至陳屍後才發現他水電費未繳，半個月前停車格多日未繳費，車子已被拖吊場拖吊。

市議員林銘仁表示，土城延和里1月才發生一起陳屍案件，很多經濟困難、弱勢族群都未被關懷，呼籲社會局積極介入，避免憾事再發生。

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