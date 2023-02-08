育仁幼兒園中班小朋友今早在菜園忙著採摘玫瑰萵苣、白蘿蔔等蔬菜。(曹婷婷攝)

育仁幼兒園將親手栽種的有機蔬菜採摘後將義賣，義賣所得捐給北台南家扶中心。(曹婷婷攝)

育仁幼兒園將親手栽種的有機蔬菜採摘後將義賣，義賣所得捐給北台南家扶中心。(曹婷婷攝)

時下小朋友飲食選擇多元，愛吃零食比例也不低，為養成小孩健康飲食，歸仁區育仁幼兒園栽種有機蔬菜10年，小朋友養成種什麼吃什麼，連平常不敢吃的苦瓜、秋葵也願意吃；小朋友今天採摘辛苦栽種的有機蔬菜義賣，將把義賣所得捐給北台南家扶中心。

北台南家扶中心社工督導陳正梅表示，育仁幼兒園響應北台南家扶無窮世代計劃，師生今早採摘有機蔬菜義賣外，還自製茶樹清潔液、提供二手玩具等物品義賣，預計義賣將可募得約1萬2000元。

育仁幼兒園中班小朋友今早在菜園忙著採摘玫瑰萵苣、白蘿蔔等蔬菜，接著逐一裝袋，標上價錢標籤，小朋友忙得不亦樂乎，「這些菜都是我們種的，很好吃，要義賣幫忙家扶的小朋友！」

育仁幼兒園園長許惠淨表示，園方10年前將戶外空間開闢一處菜園，請來農夫指導，並安排中班以上的孩子學習種菜、如何澆灌、自製有機肥料等，目前種過4、50種蔬果，小孩都最期待收成時，可以品嘗自己辛苦種的菜。

許惠淨說，這些蔬菜除了平日午餐加菜，也會讓孩子帶一些回家，她觀察發現，自從孩子們開始種菜，了解「種這麼久才能收成」，學會珍惜每道食物得之不易，也因此減少浪費食物，也一改挑食習慣，舉凡苦瓜、秋葵等多數小朋友不敢吃的蔬菜，幼兒園的孩子們幾乎都敢吃，「辛苦種的菜最好吃，一口都不能浪費！」無形中讓孩子認知食農體驗教育，也養成孩子良好飲食習慣。