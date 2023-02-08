據統計，國內9成以上食道癌患者為男性，其中近8成有吸菸行為、5成有喝酒行為、近5成有嚼檳榔習慣。國民健康署提醒，應及早戒除菸、酒、檳榔，並減少食用過燙的食物及含亞硝胺食物，以避免對食道造成傷害。

國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50-70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

國健署長吳昭軍指出，109年食道癌新發個案中，77.9％有吸菸行為，53.5％的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5％有嚼食檳榔習慣，然而食道癌目前沒有實證有效之篩檢工具，因此落實健康生活，並遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素。

另外，平日減少食用過燙的食物、含亞硝胺食物，可避免對食道造成傷害或減少負擔。美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

天冷時人們都喜歡喝熱飲、熱湯暖暖身，而世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌的可能致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意溫度是否過燙，儘量待食物稍微溫涼後再食用。

國健署提醒，如出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。食道癌也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。

國健署呼籲，食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就需留意自身的不適感，務必提高警覺，切勿上網蒐尋相關資訊後，就自己判斷身體應該沒什麼異狀，而延誤就醫時機。