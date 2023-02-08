受到嚴格的防疫措施與低迷的房地產景氣影響，大陸2022年國內生產毛額（GDP）僅成長3%，今年大陸全面解封後，被看好能夠擺脫低迷，有風險投資者認為，當局會盡可能地刺激經濟成長，出現完全相反的訊號，會是令人驚訝的局面。

CNBC報導，風險投資機構Gobi Partners聯合創辦人Chibo Tang對大陸經濟前景具信心，「最壞的情況已經過去，我認為大陸當局已經明確表示，他們今年會在國內生產毛額GDP、就業及國內消費方面有所動作，來達到成長。」

另一風險投資機構Vertex Ventures China聯合創辦人Tay Choon Chong也說，「被壓抑的消費將傾巢而出，可能會出現通貨膨脹，但整體而言，經濟前景應該是相當樂觀。」

不過也有機構出現較為保守的觀點，總部位於新加坡的創投機構Quest Ventures高管James Tan表示，聰明的投資者會意識到他們不能把雞蛋放在同一個籃子裡，「如果有需要特別小心的地方，則是疫情反覆發生的不確定性，而不是當局的監管政策，因為這在以前就已經經歷過了。」

券商摩根士丹利最新報告也提到，大陸中央經濟工作會議已經明確強調龍頭企業的責任，是帶領社會創造經濟成長與就業機會，「這顯示監管措施已進入制度化與穩定階段，我們推測當局不會再採取新的、激進的措施。」