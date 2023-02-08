台北市政府今日公布發言體系，除了羅旺哲擔任發言人外，再新增3名副發言人，分別為資深媒體人徐政璿、前新北市政府副發言人蔡畹鎣、前國民黨青年團執行長蕭羽耘。台北市政府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，延攬優秀的年輕新血加入，強化市府對外溝通、促進市政推動。
徐政璿今年30歲，政治大學國家發展研究所畢業，為資深媒體人，曾經跑過行政院、立法院、台北市政府、新北市政府等單位，亦曾任電動車公司《鴻華先進科技》公關，不僅有多年媒體資歷，也具備產業界經驗。
蔡畹鎣今年27歲，世新大學口語傳播學系畢業，曾任新北市府副發言人，熟悉媒體事務、新聞論述及記者會、活動等主持工作。
蕭羽耘今年24歲外型十分亮眼，世新大學新聞系畢業，曾任《聯合報》醫藥記者、《東森新媒體ETtoday》要聞中心編輯、國民黨青年團執行長，熟稔新聞論述、活動企劃及青年組織培育。
台北市政府表示，市府團隊的目標是打造「服務型」政府，除了要迅速了解民意脈動，也要架起市府與各界對話的橋樑，給予市民最好的服務；這次延攬優秀的年輕新血加入發言體系，強化對外溝通，襄助市政活動和政策的推動。
發言系統簡歷如下：
羅旺哲（35歲）
學歷：
文化大學新聞所
工作經歷：
《東森新聞》政治中心副組長、記者、主播
《華視新聞》黨政組記者
徐政璿（30歲）
學歷：
政治大學國家發展研究所
工作經歷：
《東森新媒體ETtoday》副主任
《鴻華先進科技》公關
蔡畹鎣（27歲）
學歷：世新大學口語傳播學系
工作經歷：
新北市政府副發言人
蕭羽耘（24歲）
學歷：世新大學新聞學系
工作經歷：
國民黨青年團執行長
《聯合報》醫藥記者
《東森新媒體ETtoday》要聞中心編輯
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