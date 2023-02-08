知名女星隋棠與老公Tony謝日前遭到樓下的「鄰居太太」指控為惡鄰，不僅放任孩子不斷跑、跳製造噪音，多次勸說都無效，最後還遭Tony謝反嗆，讓她氣到出面爆料，也使隋棠遭到酸民攻擊。而隋棠本人也在事後還原真相，對方曾多次騷擾還歇斯底里，就連其他住戶也曾被鄰居太太拿榔頭威嚇過，輿論一夜間翻轉。對此，附近的房仲業者也出面透露該大樓住戶的真實情況，並公開前屋主會搬走的真實內幕。

根據《ETToday》的報導，先前曾帶隋棠夫婦到附近看房的房仲業者透露，前屋主會搬走的真實原因，聽說也是因為同樣的住戶問題才賣房，接著表示：「這名住戶在這裡蠻有名的」。房仲也表示，老房子地板一定會吵，但如果泡棉加厚墊著可以部份改善，可是住戶如果非常計較的話，那還是一定會聽到些許的聲音「之前就聽說她比較敏感」，而目前因尚未聯繫到該名搬走的鄰居，因此實際問題只能由當事人解決。

事實上，隋棠遭「鄰居太太」指控是「惡鄰」後，隨即發出長文否認鄰居太太所說的話與事實不符，除了在他們裝潢期間就曾多次來「監工」，要求她的設計師一定要按照要求減少噪音，隋棠也盡量做到，不料最後還是不斷被騷擾、威脅，永無止盡的要求也讓隋棠一家不堪其擾。對此，今（8）日稍早「鄰居太太」又再度提出7大控訴，並猛嗆隋棠夫妻態度高傲、一派胡言。

但隋棠也立即透過經紀人回應：「如同昨天隋棠的發文，因為此事已由法律途徑處理，此後將不再回應了，謝謝大家的關心。」並表示：「希望事情圓滿落幕，我也不想刺激到鄰居太太，擔心小孩也擔心她本身。」