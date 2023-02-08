歐式風格「佐登妮絲城」。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

位於梅山鄉的「空氣圖書館」。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山區的「阿將的家」咖啡館。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

海鼠山1314觀景台。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

祝山觀日平台-星空雲海。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

曾文水庫。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

2月14日情人節來了，嘉義縣文化觀光局精選8處「約會必訪景點」，山景、海景、湖景、茶園、星空，一應俱全，縣長翁章梁歡迎情侶來嘉義遊玩，湖光山色美景當前，拍美照有助感情升溫。

縣府發布8處情人節約會好景點，包括充滿歐式風格的「佐登妮絲城堡」，華麗建築裡有19處打卡點；還有電影《消失的情人節》取景美地的「白水湖壽島」，隨著潮汐漲退會出現限定景色「海潮馬路」，儷影雙雙好散步賞夕陽。

山區有梅山太和村的秘境景點「牛伯伯茶塢」，坐在仿南瓜造型的茶屋遠眺塔山、喝茶，別出心裁設計的心形窗戶，打卡約會更有fu；位在海拔1314公尺山上的「海鼠山1314觀景台」，諧音「一生一世」，360度零死角的茶園景致一覽無遺，還有寫滿18國語文「我愛你」的浪漫愛情塔，讓情侶們大聲說情話告白。

「曾文水庫」可欣賞夢幻山水湖畔，也能搭遊艇迎風享受兩人世界；還有阿里山的滿天星空閃亮，情侶們也放閃，浪漫指數爆表。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，梅山鄉「空氣圖書館」是沒有書，而是以植物跟蕨類打造的森林系文青店；還有阿里山上「阿將的家23咖啡館」都是網友力推的約會景點，輕鬆又愜意。

翁章梁表示，每年的情人節都會在社群媒體上看到眾情侶打卡放閃，幫伴侶拍出美照一定是約會重點之一，嘉義縣有許多充滿氛圍的景點，歡迎民眾到嘉義縣精選景點約會拍美照，用輕鬆出遊的方式幫助二人感情升溫。