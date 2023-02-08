隋棠先前入住新家，昨(7日)卻被樓下鄰居爆料放任孩子喧嘩，昨深夜隋棠發出千字文指樓下鄰居常有歇斯底里的行為，今樓下鄰居A先生則再發聲明駁斥，強調和隋棠家的前屋主一向溝通理性，並曬出對話紀錄，消息傳到PTT，不少鄉民因為前屋主家裡要宴客等細節都須報備樓下鄰居感到不解，更有人對A先生回應：「你們就吵不到我們」這句有意見，笑說完全可以理解前屋主有多委屈，難怪要便宜脫手售出。

隋棠先前宣布入手新家，是屋齡約30年的中古屋，原本房價是1.4億，前屋主在租客搬走後決定降價賣出，原先開價9千多萬，隋棠因喜歡格局和採光便議價，最後以8千多萬的價格買進，對比原先的房價可說便宜了5千多萬，未料近日因該處房屋與樓下鄰居起了糾紛，讓隋棠昨一度被部分酸民留言攻擊。

昨隋棠打破沉默，反指第一次看房子時就被其他住戶提醒「樓下鄰居有點麻煩」，「後來才知道，樓下鄰居曾因為覺得樓上吵，就帶著榔頭上樓罵當時獨自在家的母子」，引來樓下鄰居A先生再次透過《鏡週刊》發聲明回應，澄清過去和樓上前屋主都是「理性溝通」，更曬出對話紀錄佐證。

從截圖中可見，前屋主先前常和樓下鄰居報備要地板研磨拋光、明晚家裡宴客等事情，請樓下鄰居多包涵，對方回應：「了解。明晚我們也在外面吃飯，晚一點回家就好了，你們就吵不到我們了，哈哈」，引來PTT網友發文問：「隋棠樓下住戶貼出對話，是不是自爆了？？」，其他人回應：「不算吧，只是代表這家人確實是屬於比較敏感的」、「你們就吵不到我了…誰這樣跟鄰居說話」、「有事嗎，吃個飯還要跟樓下報告」、「合理解釋前屋主為何要便宜賣」、「我聽到『你們就吵不到我們了』這句就火了」、「沒有想支持誰，最好去給法院認證」、「難怪前屋主便宜賣+1」。