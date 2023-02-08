搶攻西洋情人節商機，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排除推出情人節套餐，更於2月13日當天首度推出「單身小酒館」及「單身酒吧萬萬醉」一日快閃活動，雙品牌分別提供499元及599元指定酒類暢飲優惠，並規劃專屬的吧檯活動區，讓單身的朋友在Bartender的帶動下認識新朋友，把握『在情人節前揮別單身』的機會。針對已經成雙成對的情侶們，雙品牌於2月7日至2月14日，分別推出「FRIDAYS LOVE 吃．戀」及「Only兔You情人饗宴」雙人分享餐，精選出最熱門的美式餐點，到TGI FRIDAYS參與情人節活動另獲贈「給我一個吻」紋身貼紙，並可參加社群抽獎活動拿千元餐券好禮。

TGI FRIDAYS於2月7日至2月14日推出「FRIDAYS LOVE 吃．戀」情人分享餐，取近期最熱門的日劇《First Love 初戀》諧音，為用餐的顧客們帶來話題，也邀情侶們到TGI FRIDAYS餐廳度過情人節，用美食創造如電視劇般的初戀幸福感。「FRIDAYS LOVE 吃．戀」情人分享餐售價也取諧音「愛你久久」，2,199元從湯品、沙拉、豬肋排、主餐、甜點、調飲等全都吃得到。

除瞄準情侶，TGI FRIDAYS也不忘為單身族群提供服務，於西洋情人節前一日2月13日舉辦「單身小酒館」一日快閃活動，僅限單身者參加，並提供了499元指定調酒暢飲兩小時的優惠活動。單身朋友們於活動日到餐廳享用美食之餘，也可在吧檯專屬活動區輕鬆交友、自在暢聊。看到目標對象也別害羞告知調酒師，就讓當日的調酒師扮演一日月老，協助順利出擊、完美配對。在活動期間，到FRIDAYS參加「單身小酒館」暢飲活動或點購情人分享餐，即贈送「給我一個吻」紋身貼紙一張，將創意玩法的照片上傳至Facebook指定貼文留言區，即可參加千元抽獎。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排於2月7日至2月14日，推出「Only兔You情人饗宴」售價2,400元，精選大份量的手工鮮切低溫熟成牛排與各式排餐集結而成，讓你與另一半你一口我一口，甜蜜共享店內必點好料。凡點購雙人套餐，還可加價200元將12oz.肋眼牛排升級為16oz.，或加價100元將8oz.火烤德州牛排升級為11oz.，百元即可升級大份量牛排，讓你與另一半吃得心花朵朵開。

另外，Texas Roadhouse仍心繫著還沒找到另一半的朋友們，2月13日推出一日限定特別企劃「單身酒吧萬萬醉」，點購任一開胃菜，即可以599元參加全日指定飲品暢飲兩小時優惠，店內備有脫單助攻小道具，藉由熱情活潑的吧檯氛圍，讓黃金單身男女們有耳目一新的微醺交友體驗。

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