2003年高中畢業就投入NBA選秀的詹姆斯，憑藉著狀元郎身分加盟騎士，2003年10月29日騎士客場挑戰國王，是詹姆斯NBA生涯首戰，此後20個賽季，從1000分到38000分的最快速里程碑全部都是詹姆斯所創，如今榮登NBA史上得分王寶座可說是實至名歸。

2018年1月23日，騎士不敵馬刺，詹姆斯攻下28分，以34歲24天之齡突破3萬分大關；2019年3月6日湖人敗給金塊，詹姆斯砍進31分，生涯總得分超越籃球之神喬丹，名列NBA史上第四。

2020年1月25日，湖人91比108輸給七六人，詹姆斯得到29分，生涯總得分超越小飛俠布萊恩，沒想到布萊恩卻在隔天因空難意外過世，而布萊恩生涯最後一條推文就是慶賀詹姆斯超越自己的紀錄。

2022年3月19日，湖人在客場敗給巫師，詹姆斯飆進38分，正式超越「郵差」卡爾馬龍，生涯總得分爬升至第二席位，也正式向「天勾」賈霸的史上得分王紀錄發起挑戰。

2023年2月7日詹姆斯以38歲又40天之齡終於站上NBA史上得分王的巔峰，也將曾經無數人預言不可被打破的紀錄甩在身後，然而，詹姆斯的生涯並沒有結束，接下來就是突破4萬分里程碑，往後的每一場出賽所得的每一分都是新紀錄。