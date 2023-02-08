根據衛福部最新統計，2020年有2,875人罹患食道癌、2021年有2,030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，新發個案中，77.9%有吸菸行為、超過5成有喝酒、近5成有嚼食檳榔習慣。國健署表示，民眾應隨時留意自身健康狀況，且要避開菸、酒、檳榔等風險因子。

國健署表示，食道癌的患者中，9成以上為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50~70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。就2020年新發個案中，77.9%有吸菸行為，53.5%的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5%有嚼食檳榔習慣。

由於食道癌目前還無實證有效的篩檢工具，國健署提醒，民眾應多留意自身健康狀況，若出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，要儘速就醫檢查；另外，生活中可從3面向避免食道造成傷害。

1. 平日飲食減少過燙的食物。世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口，可能已達傷害食道的溫度，民眾最好等食物溫涼後再吃。

2. 戒除菸酒、檳榔，及減少含亞硝胺食物。抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，有接觸菸酒、檳榔習慣的民眾，應儘速戒除。美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

3. 重視身體症狀。食道癌症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現「食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳」情形，且食道癌初期多無明顯症狀，若出現上述症狀時，應及時就醫檢查。

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