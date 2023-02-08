告五人日前飛到新加坡、馬來西亞舉辦《在這座城市遇見了你》巡迴演唱會，第一次在星馬開唱，兩場粉絲都貼心替日前生日的犬青補慶生，讓她感激說道：「沒想到能生日過不停！」熱愛美食的告五人趁空吃遍星馬好料，除了必吃的肉骨茶之外，也品嚐胡椒蟹、雞翅、芋泥撻、綠蛋糕等料理，特別的是，告五人也入境隨俗體驗當地春節獨特的「撈魚生」飲食文化，盼新的一年專輯和演唱會大吉大利。

告五人趁空體驗吉隆坡亞羅街夜市的美食。（相信音樂提供）

哲謙興奮說，第一次吃魔鬼魚，肉質偏軟卻有嚼勁，超好吃，是我完全沒吃過的菜色！金沙透抽的鹹蛋顏色金亮，口感濃郁一絕啊。他們更在吉隆坡實現「榴槤自由」的願望，犬青狂吃炸榴槤、榴槤冰淇淋，就連本來不敢吃的雲安嘗試一口後整個愛上，在演出結束後3個人狂嗑5顆貓山王榴槤，相當滿足。

告五人在新加坡開唱。（相信音樂提供）

告五人星馬演唱會結束後，馬不停蹄趕往加拿大，將在多倫多和溫哥華「Outer Space音樂節」演出，一週內經歷溫差超過30度、春夏秋冬的他們也做足準備，告五人說，抗寒衣服一定是有準備的，連暖暖包都帶了一大包，還有準備感冒藥等等，希望不畏風寒，一樣在現場帶給大家最棒的演出與回憶。

告五人在馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

接下來告五人將在4月8日首度登上台北小巨蛋舉辦《告五人第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》，門票將在2月11日中午12點於拓元售票系統啟售，其中演唱會的一套5張告「五人套票」將票價從12350元降價改為12345元大玩「同花順」諧音哏。