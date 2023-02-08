彰化縣大村鄉某工廠因排放廢氣遭鄰居抗議，知名飲料公司大苑子也深受其害，加入抗議行列，不料擔任該工廠法務的陳姓男子，利用自己在網路媒體總編輯的身份，發布大苑子飲品有問題等新聞文章，遭大苑子提告，法院判陳男有期徒刑3月。

判決書指出，位在彰化縣大村鄉的1家羽毛工廠，因排放大量有異味的氣體，遭附近民眾檢舉抗議，經環保局調查並不符合排放標準，工廠遭裁罰後仍未改善，附近民眾集結抗議，而與羽毛工廠比鄰的大苑子也派代表參與其中。

在網路媒體擔任總編輯的陳男，因共同友人與羽毛工廠有生意往來，臨時受雇該公司法務，陳男為了協助羽毛工廠反制大苑子，竟然在網路媒體網站抹黑大苑子，撰寫大苑子飲料品質是否合格，稱其水質、飲品有問題，甚至工廠都是違建等新聞文章，反遭大苑子提告。

法官審理，認為陳男多次在網站上用筆名發表文章，但其辯稱在發文前都有查證，文章是為了平衡報導，沒有針對任何人，每篇報導都是用疑問句的方式陳述，並沒有要攻擊的意思。

法官審酌，認為陳男在案件審理終結前，都無法提供證據其發表言論的合理推論基礎，或提供消息來源的真實性，最終依刑法網際網路散布流言損害他人之信用等罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。