INSEE展望今年上半，法國第一季和第二季經濟將分別季增0.2%，高於去年第四季的成長0.1%。

INSEE首席經濟學家Julien Pouget說，這意指2023年最後兩季的經濟必須成長0.4%，才能達成政府在預算書中預測的全年成長1%目標。

INSEE在去年12月時曾預估，今年第一季成長0.1%，第二季成長0.3%。

INSEE在最新的預測中指出，經濟前景將取決於圍繞在年金改革的罷工事件將持續多久。自從政府在1月10日宣布退休金改革以來，公共運輸部門、能源產業，和部分學校在周二進入第三天的罷工。

Pouget說，1995年持續數周的一系列大罷工，造成經濟成長損失0.2個百分點。而2019年有關退休金改革的罷工，同樣也損失0.2個百分點。

INSEE也表示，由於能源價格壓力獲紓解，預計通膨率將從1月的6%，到6月降到5%。

食品價格將成為驅動通膨的最重要因素，將讓排除能源的核心通膨在今年上半到達或接近5.7%。