中華電7日開放三星Galaxy S23旗艦系列新機在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購，截至當日下午，已全數額滿。中華電統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，包括獨家Galaxy S23 Ultra 512G及Galaxy S23 128G快手搶購一空，顯示頂規旗艦及價格親民的Galaxy S23系列新機，皆獲星粉擁護。預購機型部分，Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23+、Galaxy S23各占比70%、20%、10%，顯示大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S23 Ultra最受忠實星粉青睞。機型顏色以墨竹綠、夜櫻紫最受喜愛，近6成客戶選擇。

三星則認為，針對新機型號銷售比重，根據上代以S22 Ultra占比超過50%、且預購供不應求的狀況下，預估銷售前期S23 Ultra占三款比重達70%，完整銷售周期則為65%。