雲林縣長張麗善（左三）與嘉義市長黃敏惠（右三）合體，共同推動2縣市智慧教育。（張朝欣攝）

雲林縣「雲林智慧教育中心」與「土庫教師研習中心」去年陸續啟用，廣獲各界好評，嘉義市長黃敏惠8日特別率市府教育團隊、國中小校長參訪，雲林縣長張麗善親自導覽，雙方希望透過雲、嘉2縣市交流分享與區域合作，共同探索數位科技未來生活，提升學生數位科技相關知能，因應未來教育趨勢。

黃敏惠一行人8日前往土庫鎮越港國小，參訪「智慧教育中心」與「土庫教師研習中心」，張麗善對於好朋友帶團來訪非常開心，悉心安排智慧教育中心6大主題場館導覽及課程體驗實作，讓嘉義市教育相關人員深入了解雲林縣智慧科技教育的推動方向、任務與成果。

黃敏惠表示，「教育決定人才，人才決定未來」，張麗善縣長對教育非常重視，雲林縣這幾年致力智慧科技教育，成立智慧教育中心推動AI科技學習，她特地帶團來實地體驗，對於沈浸式太空主題環境以及AI程式教育印象深刻，未來希望雙方持續區域合作，讓雲林、嘉市的智慧科技教育永續發展。

張麗善說，雲林縣政府為翻轉數位弱勢，推動「智慧教育中心-AI科技學習」、「數位學習-每個孩子都帶上來」、「智慧校園環境建置」3項重要政策。2021年10月雲林縣與嘉義市即共同舉辦「科學在手-雲嘉攜手-夢想跟著走」記者會，互贈嘉義市科學寶盒及雲林縣品德教育教材，此次再次交流，雙方都備感親切、默契十足。

雲林縣教育處長邱孝文指出，縣府希望透過智慧科技翻轉雲林，除了成立智慧教育中心、增設第2座現代化教師研習中心，未來並將結合縣內自造科技中心及輔導團，共同規畫雲林縣科技教育方向，以AI智慧教育為主軸向下扎根，培養未來需要的科技人才，達成與產業接軌目標。