南庄鄉東村日式宿舍古色古香。（謝明俊攝）

南庄遊客中心的櫻花也正盛開。（謝明俊攝）

節能減碳綠色旅遊持續夯！交通部觀光局參山國家風景區管理處推租借電輔車並上網預約行程，就可以輕鬆愉快騎遊獅頭山、南庄，邀請大家騎出繁華喧囂的城市，騎單車體驗一場身心舒暢的山川原野輕旅行，穿梭在美麗的獅頭山林野及小鎮老街之間，感受到休閒輕鬆的獅頭山一日雙城的新玩法、新趣味。

參山處長曹忠猷表示，參山處去年推出領騎達人培訓透過專業課程指導與老師經驗傳承，以及景點深度導覽，今年舉辦的每一場單車旅行都會派出專業領騎達人、導覽人員隨行，務必讓遊客能享受舒服又有深度的旅程。

獅頭山從2至5月間都有不同的賞花季，目前正值獅山櫻花盛開，包括了勸化堂周邊，獅山連絡道，一直沿苗124線至南庄、南庄遊客中心、東河、蓬萊等景點，沿路都有非常亮眼的櫻花可賞。

參山處更推薦少有旅客前往的苗19線，有綠樹成蔭的林道到巴巴坑道參觀及用餐，再往南庄暢遊老街古跡老街，從桂花巷、日治時期遺留的東村日式宿舍、超過百年的永昌宮，歷史悠久的南庄老郵局，康濟吊橋等。

參山處推出的獅頭山一日雙城新玩法，要給民眾超值好康，只要在2至5月間，以預約方式遊獅頭山，價值超過2千元行程體驗價，只要699元或599元，包括專業領騎及導覽，以及美味午餐和坑道參觀，並提供租賃電動輔助自行車服務1台價值1，300元，優惠價只要800元。另外消費滿200元即可獲參山處贈送價值500元的在地特色及單車必備伴手禮，包括由「富興茶廠」用心準備的茶及點心伴手禮套裝，參山處歡迎有興趣的民眾，一起揪團報名1日雙城遊。