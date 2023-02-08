義興國小邀集55名外師推出1人2冊共110冊的英文推薦讀本。（陳夢茹攝）

心理師建議，即將開學，家長可以從陪孩子做寒假作業、替孩子規畫家事任務，讓孩子逐漸建立自信心面對開學的挑戰。（陳夢茹攝）

這次寒假搭上最長春節連假，13日即將開學，首周上課就遇上要補班、補課連上6天，擔心學生不適應，桃園市各學校出奇招，自製趣味闖關遊戲，邀集外籍教師合力推出繪本閱讀計畫，盼能協助學生收心、準備開學。

為減緩學生開學後的不適應，樂善國小特別以最具中國過年節慶的年獸，設計出「密室逃脫之學力覺醒」闖關活動，總計有6道謎題。樂善國小校長簡妙娟表示，故事主軸為年獸被爆竹嚇跑前偷走了孩子的6項學習能力，為此6道謎題也緊扣觀察力、聆聽力、肢體力、計算能力、專注力及邏輯力。

該闖關活動相當有趣，包括走文字迷宮、動動身體完成指定動作、聽取摩斯密碼、計算數字能力等，自行闖關解謎找回被年獸偷走的6項能力，學生在現場玩得不亦樂乎，連大人也認為題目新穎且需要動腦，非常有趣。

義興國小邀集55名外師推出1人2冊共110冊的英文推薦讀本，校長馮立縈說，外師領讀課外物的影片都會放在網路上，由於外國教師資源有限，採取線上、網路的方式就是希望無論是身處於偏鄉或都市的學生都有機會學習到，讓孩子在假期中隨處有書讀、隨手可得書，也能透過親子共讀，增進知識和親子感情。

心理師則建議，即將開學，家長可以從陪孩子做寒假作業、替孩子規畫家事任務，讓孩子逐漸建立自信心面對開學的挑戰，也能陪孩子一起細數新學期的活動，幫助孩子紓解緊張情緒。

教育局長劉仲成表示，這次春節寒假從1月19日至2月12日，放假時間特別長，剩下5天就要開學，呼籲家長可以透過以下4點措施助孩子收心。第1點，這幾天要先開始啟動閱讀模式，每天讓孩子預留半小時至1小時的時間閱讀，動動腦袋、活絡思路，達到逐漸收心的效果。

第2點，要恢復規律作息早睡早起。第3點，近期可以帶孩子到公園從事戶外運動，流流汗增進新陳代謝。第4點，無論家長還是孩子都要學習跟自己對話，可以從讀好書、說好話、做好事做起。