竹東鎮仁愛立體停車場1樓規畫為商場，公所希望大型量販店進駐，滿足鎮民採買需求。（邱立雅攝）

去年11月落成的竹東仁愛立體停車場，原定完成招標後，今年初即可開放停車、年中正式營運商場，未料招標至今，仍無廠商有意願進駐，已流標多次，讓鎮民快等不及。竹東鎮公所重新檢討後，7日第4次上網招標，並積極向量販店招商邀標，希望盡快募得有意願廠商進駐，順利讓停車場啟用。

竹東鎮目前僅有信義立體停車場完工啟用，去年底完成第2座公有立體停車場仁愛停車場，全棟採鋼骨結構，規畫設計地下1層、地上6層樓，共533個汽車停車位、92個機車停車位。1樓為商場使用，2樓至6樓為停車場空間，將是竹東的首座複合式商場。

仁愛立體停車場2020年10月動土開工，工程總經費近4.9億元，其中交通部補助約2.3億元，公所自籌2.6億元。興建期間歷經疫情、營建物料上漲及缺工等影響，終於在去年11月落成。

去年熱鬧落成後，原定年底完成招標，1樓空間以招商大型超市或量販店進駐為主，年初即可開放民眾停車，年中商場可對外營運，未料招標不順，多次流標，讓期待擁有大型量販店以及停車空間的鎮民快等不及了。

年前公所曾因應民眾採買年貨需求，權宜性短暫開放仁愛立體停車場免費停車，但目前已暫停開放。公所表示，會將整棟建物一併委外，所以要等發包出去、確定廠商後，才會開放民眾停車。

竹東鎮公所表示仁愛立體停車場目前確實還未標出去，分析營運廠商不願投標可能有其財務分析考量，認為無法獲利，公所也積極向各大知名量販店、大型超市以及知名書店邀標，但對方回應均為「會評估參考」。公所表示，已經過檢討，希望此次能夠順利發包出去。