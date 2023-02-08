離土耳其強震震央不到200公里的雷伊漢勒市面臨幾乎斷水斷電的窘境，災民紛紛湧入台灣中心求助。執行長表示，中心提供熱食、手機充電的電力，估計300到400人留在中心過夜。

土耳其南部接壤敘利亞地區的加濟安泰普省（Gaziantep）附近，6日發生芮氏規模7.8強震與多次餘震，距離震央不到200公里的哈泰省首府安塔基亞（Antakya）災情慘重。據統計，土、敘兩國累計死亡人數已超過7000人。

土耳其「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）執行長裘振宇今天透過線上記者會談及災區現況表示，位於哈泰省（Hatay）的雷伊漢勒市（Reyhanli）目前對外交通中斷，也幾乎斷水斷電。中心團隊目前盡力搜集柴油來發電，在沒有任何外援下，估計還可撐一到兩週左右。

他說，當地目前沒有救護車、沒有警車，大量居民到台灣中心求助。中心除了收容災民、提供熱食，還有電力供民眾手機充電。

台灣中心有一台聯合國日前捐贈的發電機提供電力，還有地下水井提供用水，裘振宇表示，哈泰省持續有餘震發生，只要有餘震，災民就會湧入台灣中心。

他指出，土耳其近年有大量房地產開發興建住宅，品質相對不佳。雷伊漢勒位在斷層帶上，當初興建台灣中心時就有考量地震因素，在建築結構上有所預備。

強震之外，雪上加霜的是，當地今年冬天來得較晚，目前夜間低溫約在零度左右，裘振宇說，估計約300至400名民眾晚上會在台灣中心過夜。

這次強震災情慘重，裘振宇預估，至少需要6個月到一年的時間，水電才可能恢復正常供應。為此，台灣中心計劃設置太陽能發電設備及雨水回收系統，希望在短時間內恢復正常營運；台灣民眾可捐款支持這項善舉。

台灣中心建築師兼經營管理顧問楊孟軒表示，規劃設置包括太陽能板、儲電模組等設備，希望達到90%能源來自太陽能的目標。

裘振宇說，台灣中心屋頂面積約2000平方公尺，加上當地極端氣候、降雨集中在冬季，可藉太陽能達到電力自給自足。

裘振宇表示，因應災後重建，中心需要提升營運效能，期望透過台灣人的力量協助災民。

有媒體問及，台灣中心在什麼樣的情況下會考慮撤離？裘振宇坦言，不知道能做多久，「但就是做到最後一刻」，相信未來幾週會是關鍵。