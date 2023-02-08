崙背水之家手作廚房青年主廚（右），左為大力推薦該餐廳的縣府文觀處長陳璧君。（周麗蘭攝）

雲林縣府獲允能風力發電公司捐1億元作為青年創業補助金，去年首次補助11名青年，今年雲林青創補助金方案即日起至3月15日受理申請。（周麗蘭攝）

雲林縣府獲允能風力發電公司捐1億元作為青年創業補助金，去年首次補助11名青年於農業、烘焙、傳統美食、陶藝、運動等行業，今年補助案即日起召募，年齡門檻原是20歲至35歲，各界反應有心要做、有資本做的青年大都超過35歲，縣府從善如流放寬為40歲，讓更多有心創業的青年大展身手，免於巧婦難為無米之炊。

30歲的陳科逢原本為接棒家裡的外燴事業，就讀高雄餐旅大學西餐廚藝系，個人更偏好烘焙，畢業後也持續進修，波士頓派是他最拿手甜點。3年前疫情重創外燴業者的生意，陳科逢在臉書接單做波士頓派，以「藍田菓屋」為店名，沒想到大受歡迎，訂單迄今很穩定。

陳科逢慢慢拓展至烘焙麵包、法式甜點，維持臉書預購，位於斗南的小店面周六、日開店供貨，女友也加入一同創業，兩人去年申請雲林縣青創補助30萬元，採購烤箱、冰箱、展示櫃。

「藍田菓屋」是去年受補助的11案之一，其餘還有斗南阿國師薑母鴨第二代、從物理治療師轉跑道為烘焙師、農業電商平台總監斜槓陶藝品創作者、運動館創業者，雲林縣府大廳8日展示他們創業成果，並宣布第二年雲林青創補助金方案即日起至3月15日受理申請。

勞工暨青年事務發展處長張世忠表示，20歲至40歲設籍及在雲林創業的青年均可申請，有最高補助金額30萬元的「微創型」、最高200萬元的「專案型」2種，9日將於斗南、16日在西螺、23日在北港說明，除挹注創業資金，並有保母式輔導服務，可打青創熱線05-5345080洽詢。

雲林縣長張麗善表示，縣府全力與產業界、學界合作，讓雲林青年留在家鄉創業成家，也照顧家人跟長輩，非常感謝企業允能風電大力支持與贊助青年創業基金1億元。

允能風力發電公司董事長王雲怡表示，感謝縣長張麗善的邀請讓該公司參與青年創業基金計畫，希望雲林青年借助這個計畫設法留在家鄉創業，翻轉雲林，讓雲林發展得更好。