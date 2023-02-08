近日大陸偵查氣球在美國領空被擊落一事在國際間發酵，中美關係緊張，海峽兩岸局勢發展也受到矚目。對此，民眾黨立委張其祿表示，台灣主要政黨都須對國人提出能「務實」解決兩岸問題的具體對策，像是「和平保台」、「兩岸和平」、「不做強國棋子」、「維持等距」等定義及作為，這也將是2024大選總統必考選項。

張其祿認為，偵察氣球事件爆發後，日本防衛大臣濱田靖表態外國氣球一旦侵入日本領空，自衛隊可依法予以擊落；美國總統拜登更稱於打下氣球是正確行動，但不會改變美中關係，氣球事件凸顯大國博弈鬥而不破，不同陣營各有主張但有所節制，拜登此言代表衝突管理默契仍在。

張其祿指出，實際上大國博弈的衝突反而更常發生在大國外圍，抑或是以代理人戰爭（或衝突）的方式呈現，直接涉及大國兩造的衝突，如這次氣球事件反而被雙方節制，但間接角力或是在大國範圍以外的衝突卻難以控管。

張其祿提到，近日台灣美國商會公布最新調查，逾半會員認為台灣政府未來三年的施政優先重點為「兩岸關係」，「國家安全」也取代了「疫情控管」成為美商最關切的另一個施政重點。

張其祿說，台灣美國商會擔心台灣地緣政治風險和兩岸衝突其來有自，亦即是對上述情勢的對應，甚至有「用腳投票」的現象出現（如47％的美商已經或計畫調整業務），外商及投資者大多希望兩岸經貿環境能維持穩定和平。

張其祿總結，因應國際共同關注海峽兩岸局勢發展，台灣主要政黨都須對國人提出能「務實」解決兩岸問題的具體對策，像是「和平保台」、「兩岸和平」、「不做強國棋子」、「維持等距」等定義及作為等等，仍需由各政黨說清楚、講明白，這也定是2024總統大選的必考題項。