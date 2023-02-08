國民黨台北市議員張斯綱上月宣布投入台北市第一選區（士林、北投區）立委選舉，劍指現任民進黨籍立委吳思瑤，當張斯綱宣布參選後，卻出現一些謠言將他過世太太的死因扭曲，讓張斯綱感到相當惡劣。張斯綱今(8)日也在臉書表示，不認為妻子真的離開了，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等我們會合，並向太太喊話「相信妳在天堂一定過得很好，我們很想妳」。

張斯綱今接受「千秋萬事」廣播專訪時透露，他宣布要選立委後，卻有謠言扭曲他太太死因，讓張斯綱直呼很惡劣。張斯綱認為，這不僅是對對往生者不尊重，對在世者也造成二度、三度傷害。張斯綱認為，把這件事當八卦、茶餘飯後大家嘻嘻哈哈的話題，真的很糟糕，他說每個親人離世對家庭都是無法磨去的傷痛，不應該拿去變造、流傳。

張斯綱隨後也在臉書指出，經過7年多與癌症的拚搏，太太李沛樺在去年選舉投票前夕離開了。然而，過去7年多的時間，絕大多數的時間都控制良好，定期回診、檢查，癌症指數非常非常低，生活如常、工作表現傑出，因此他們樂觀認為一定可以戰勝癌症，持續規劃著未來想過的日子。未料，去年9月初，身體不舒服住院檢查，發現腫瘤遠端移轉到肝臟、脾臟，接下來的兩個月，基本上都在醫院度過，化療後遺症折磨了身軀，最後終於擋不住，太太離開他們到了天堂。

張斯綱提到，太太生前不喜歡麻煩別人，因此特別交代不要辦公祭，跟最親愛的家人道別即可，也要他們好好過生活，該做什麼就做什麼，「我們尊重她的意願，在2022年12月初辦了溫暖的家祭儀式，隨後以花葬形式安葬在陽明山」。

回想過去這段時間，張斯綱說他當時白天拜票，晚上到榮總陪病，在太太就寢前和她聊聊，談到出院時計畫到處走走，總是希望第二天從主治醫生那邊得到可以出院的好消息。可惜，事與願違。張斯綱說他一直不認為太太真的離開了，只是先出發進行另一段旅程，在終點站等他們會合。

張斯綱最後除了謝謝朋友的關心與慰問，以及在這段時間給他們平靜心情的時間或找她們聚會聊聊，抒解思念與壓力，也向太太喊話「沛樺，Pauline，相信妳在天堂一定過得很好，我們很想妳」。