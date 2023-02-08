Arm公布2022會計年度第三季財報，所有的目標市場都有兩位數或三位數的強勁營收成長，涵蓋車用、終端產品(消費性電子裝置)、基礎設施與物聯網，單季總營收達7.46億美元，年增加28%，調整後EBITDA為4.5億美元，調整後EBITDA利潤率超過50%；單季授權費營收達3億美元、年增加65%，包括與四家重要夥伴(一家汽車OEM、一家雲端服務供應商、一家領先的微控制器製造商，與一家消費性電子半導體廠商)簽訂全新的長期策略合作協議；權利金營收達到4.46億美元、年增加12%，成長力道部分來自於對Arm架構伺服器技術與Arm架構的車用晶片的強勁需求，同時，Armv9處理器技術在高階智慧手機與雲端伺服器應用也廣受市場歡迎；單季Arm的合作夥伴基於Arm架構晶片的出貨量達到創新高的80億片，將累計總出貨量推升至2500億片以上。

Arm執行長Rene Haas表示，Arm在定義運算未來的過程中所做出的貢獻。隨著多達2500億片Arm架構晶片正在改變這個世界，Arm勢必將發揮更大的影響力，再度改變世界。全球的資料中心、物聯網系統、汽車與次世代消費性裝置，都需要越來越高效能的運算能力，這催生了對Arm技術與創新的長期需求。