國內今日新增2萬3893例本土新冠肺炎病例、54人死亡，指揮中心表示，今日新增3例特殊死亡個案，其中一名為40多歲男性因解黑便3至4天、有呼吸道症狀等2月3日至急診，經PCR檢驗確診，雙側肺炎及上消化道出血，當日住院治療卻併發呼吸衰竭不幸去世。

指揮中心表示，第一例特殊死亡個案是40多歲男性，有肝硬化等病史，曾接種2劑新冠疫苗，因解黑便3-4天、有呼吸道症狀及全身無力，於2/3至急診，新冠快篩及PCR陽性確診，檢查有雙側肺炎及上消化道出血，住院接受瑞德西韋等藥物治療，當日不幸併發呼吸衰竭，病況惡化過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

指揮中心表示，還有一名死亡個案是40多歲女性，有癌症病史近期接受化療，曾接種3劑新冠疫苗，1/28因家人確診自行新冠快篩陽性，1/30起陸續有呼吸喘、咳嗽、胸悶，於2/2至急診，懷疑心肌炎住院治療，2/3不幸因併發心因性休克，病況惡化過世，死因為新冠肺炎重症併心因性休克。

最後的特殊死亡個案是40多歲男性，有肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1/23起陸續有解黑便、意識改變等症狀，於1/24至急診，新冠快篩陽性確診，檢查有上消化道出血及嚴重貧血，住院治療並使用瑞德西韋，2/2不幸病況惡化過世，死因為肝硬化併肝衰竭、新冠肺炎。