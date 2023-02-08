苗栗縣苗140線道卓蘭段的櫻花正值盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣苗140線道卓蘭段的櫻花正值盛開，吸引許多騎遊客到場一遊。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉馬拉邦山南線登山步道李花盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉馬拉邦山麓李花盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉薑麻園李花盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉薑麻園櫻花盛開。（謝明俊攝）

苗栗縣目前正值春季各種繁花盛開季節，多處賞花祕境正值盛開，包括苗140線卓蘭路段長達3公里的櫻花大道，滿路盛開的櫻花吸引許多民眾直接停在路邊泡茶賞櫻。大湖鄉馬拉邦山麓及薑麻園的桃、李花更值怒放，枝頭上密密麻麻的李花讓許多民眾驚豔不已，好好掌握花期來苗栗一遊。

苗栗縣苗140縣道是卓蘭鎮重要聯外道路，包括通往雪見森林遊憩區、泰安鄉南三村及台中市和平區達觀、桃山等社區部落，都可由此進入，卓蘭鎮又是苗栗縣最重要的水產果區之一，苗140沿線種植的葡萄、楊桃都是遠近知名的優良水果，縣府當初在開闢苗140縣道時，在卓蘭鎮台3線至白布帆一段約3公里長的路段上廣植櫻花、楓樹等路樹，至今櫻花樹業已有10餘年樹齡，每逢春天開花時，整條路段都被紅影所遮蔽，近日正值全線盛開期，成了苗栗賞花祕境之一。

春節連假剛結束，正逢苗140線櫻花盛開，許多遊客專程開車前來賞花，並順道前往泰安鄉南三村欣賞李花、桃花，或是直接前往雪見森林休憩區來個森林浴，更有民眾索性利用路肩寬闊處就地休息泡茶賞花，悠閒心情格外放鬆。

苗栗縣另一個水果之鄉大湖鄉，除了草莓以外，包括馬拉邦山麓、薑麻園等山區都植滿桃樹及李樹，原本都是要到2、3月間才開花的，今年因季節氣候變異，都提早綻放，其中，馬拉邦山麓東興村一帶，除了滿布的草莓園外，馬拉邦山南線登山步道沿路的李樹已經盛開，整個山頭染成白色一片，非常壯觀。

大湖知名景點的薑麻園也是以栽植桃、李著名，尤其是薑麻園遊客中心周邊密植的李花都已盛開，苗130沿線也有許多李花可賞，遊客前往賞花還可遠眺馬拉邦山及後方雪山群巒，更令人賞心悅目。