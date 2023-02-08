宏全（9939）投資3.5億元，興建自貿廠第二期，8日舉行冷凍庫開工典禮儀式，預計2024年第一季試營運、第二季正式商業運轉。上述投資案，宏全已爭取與國內最大最專業蔬果原汁製造廠商—佳美食品公司合作，將提供給佳美等客戶的冷鏈物流儲存需求。

位於宏全自貿廠第一期旁的自貿廠第二期，宏全投資3.5億元，興建約1萬板棧位的冷凍庫，並建置攝氏零下負25度C自動控制系統、移動式立體貨架、符合國內法規／國際標準、安全衛生、先進硬體設備與軟體管理等專業冷凍庫。

自貿廠第二期廠房規劃建築面積4,173平方公尺（約1,262坪）、建築樓地板面積5,109平方公尺（約1,545坪），預計2024年第一季試營運、第二季正式商業運轉。

自貿廠第二期廠房的主力客戶，宏全已爭取與國內最大最專業蔬果原汁製造廠商—佳美食品公司合作，提供給佳美等客戶的冷鏈物流儲存需求。

宏全總裁曹世忠、董事長戴宏全、執行董事劉允彰、台中港務分公司副總陳苗鏜、港務處督導李文彬、棧埠處督導王汎今、佳美食品總經理葉秀仁、承包廠商冠華營造、聖暉工程、吉優冷凍、長宇倉儲，及龍隆公司等人，8日共同參與自貿廠第二期興建冷凍庫開工典禮儀式。

宏全自貿廠2020年7月向台中港務分公司承租「台中港港埠產業發展專業區」4萬0,218平方公尺土地，開始擘劃建廠工作，幸賴台中港務分公司提供許多協助與支持，得以順利推展。

宏全表示，目前已興建第一期包材生產線與物流倉儲廠房，預計今年第一季竣工，主要以外銷包材及物流倉儲等業務，並預留第三及第四期土地，作為後續與客戶洽談新產線合作計畫，將發揮自由貿易港區優勢及條件，提升廠區整體營運綜效，拓展開發更多國內外市場。

宏全擁有食品、飲料包材，及飲料代工（OEM）、原廠委託設計代工（ODM）數十年的生產技術基礎，已布局大陸、東南亞及行銷全世界，目前全球共有45個生產基地，整合瓶蓋、標籤、PET瓶，到無菌充填、熱充填、瓶裝水代工服務，提供給國內、外國際食品飲料大廠全方位飲料包材及充填代工的一條龍服務。

佳美食品公司為國內最大最專業的蔬果原汁生產製造廠商，擁有專業飲品研發團隊、生產技術及市場通路，是台灣第一個引進冷高壓製程科技（HPP）的廠商，能最大化保存水果新鮮風味與營養價值，並進行製程垂直整合，由原料產地到餐桌，為蔬果汁及飲品帶來創新飲用體驗。

此次宏全與佳美兩家飲料製造業者，更緊密合作，形成強強合作，擴大雙方營運基礎及核心競爭力，服務國內、外客戶，未來有機會持續加大雙方的合作空間。