80歲陳姓老翁照顧患有重度腦性麻痺的女兒50年，2020年2月以棉被悶死女兒，陳翁隨後自殺未遂，2022年8月被依殺人罪判刑2年6個月定讞，必須入監服刑，這起「長照悲歌」令人鼻酸，立委及腦麻團體籲請蔡英文總統特赦，台北地檢署考量陳翁年邁的身體狀況，是否適合入監，目前仍在審核中，尚未安排陳翁入監服刑。

陳姓老翁的女兒出生就有先天腦性麻痺，無法言語、自行進食與行動，長期臥床，都靠家人照顧。2020年2月陳女牙痛，服藥後仍哀號，且新冠疫情期間，不便至診所治療，陳翁見女兒痛苦難耐，以棉被悶死女兒後輕生，陳翁送醫後被救回，清醒數日後向警方自首。

法院判決指出，陳女50年都由陳翁及其家人照顧，陳女與照顧者都沒有得到社會資源的支持，被告沒有換手喘息的機會，長期下來，產生精神負擔，出現憂鬱、焦慮、失眠等心理狀況，被告因此萌生結束女兒生命，為她解脫的負面想法，釀成人倫悲劇。

雖然法官對陳翁以自首及情堪憫恕為由兩度減刑，判刑2年6月，但無法獲得緩刑宣告。法官也提醒，應注意陳翁是否符合不適宜執行的情形，如果老翁不符合《監獄行刑法》所定拒絕收監的要件，享有赦免裁量權限的總統，宜考慮發布特赦令。

去年8月，最高法院駁回上訴，陳翁被判刑2年6月定讞，須入監服刑。陳翁處境受各界關注，立委與腦麻團體一度舉行記者會，呼籲蔡英文總統將心比心，正視諸多腦麻患者家庭照護困境，特赦陳翁。不過總統府迄今未特赦。

法務部為了解套，則表示將以3方向修法，包括修法放寬緩刑條件、降低緩起訴門檻或增訂刑度較輕的「長照殺人罪」。

台北地檢署執行科因考量陳翁身體狀況，是否適合入監，目前仍在審核中，因此尚未安排陳翁入監服刑。