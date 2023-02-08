台南市議會臨時會第1天，在野議員不滿涉賄議長邱莉莉主持大會，一度在議場上爆發推擠衝突。事後，邱莉莉強調，尊重議員的政治想法，但在議事廳政治鬥爭並不妥，她會扮演好議長角色，獲得更多市民、議員信任。國民黨團書記長蔡育輝則質疑，當年賴清德以李全教涉賄為由234天不進議會，民進黨為何不以同樣標準監督民進黨自己？

邱莉莉說，開會是攸關市民福祉、市政推動，她會超然中立、廣納意見主持會議，希望每位議員的問政，都能達到反映民情的需求。鑑於司法偵查不公開，因此在議事廳公然討論司法，且針對個人人身攻擊，甚至有些並非事實的誤傳，非常不妥。

邱莉莉表示，目前司法還在偵查階段，民進黨中央是以較高的標準做出停權3年的處分，否則依照黨章規範，目前她尚未到停權階段，但她坦然接受。

邱莉莉認為，儘管暫時沒有黨權，但她是全民議長，必須對全體市民、預算審查負責，她會扮演好議長的角色，中立主持議事，獲得更多市民、議員的信任。

不過，盧崑福指出，正副議長賄選案已進入司法程序，選民都非常關切進度，且正副議長都百萬元以上交保，為何還能主持議會？看看當年的議長李全教賄選案還沒這麼嚴重，邱莉莉就要求李議長請假，現在外傳正副議長選舉花了1、2億元，難道不會官商勾結嗎？如果邱議長過去講的話是對的，現在應該用同樣標準，不宜主持議會，請假靜待司法調查，不要8年前說李全教用「保護傘」，現在自己也用「保護傘」，「知恥近乎勇！」

蔡育輝也說，當年議長李全教時，民進黨是如何嗆李，現在卻有2套標準，還批評國民黨的監督是噴政治口水浪費時間，台南市正副議長涉賄案全國關心，想當年賴清德還因李議長涉賄234天不進議會，讓登革熱疫情完全失控，100多位台南市民失去寶貴生命，民進黨要嗆就嗆自己兩套標準，讓人民失望。