台語歌手方順吉近期被部分網友發現鮮少發出與妻子的合影，對此，他在7日於臉書發文坦言與前妻已低調離婚兩年，但卻未解釋離婚原因引發外界猜測，而今（8）日方順吉前妻也在貼文下方留言，親自說明離婚原因。

前妻在方順吉今（8）日貼文留言區中寫下「抱歉讓大家擔心了，和平離婚後我們也都還算一家人，感情上的事沒有誰對誰錯，阿吉還是像往常一樣會照顧這個家照顧三個小孩，盡到他做爸爸的責任」接著表示，兩年來未公開離婚是因為方順吉仍有挽回的心「如今決定公開是因為我個人的感情糾紛和債務糾紛影響到他，讓阿吉對我失望了，我很抱歉，阿吉沒有對不起我，他也是個很棒的爸爸」。

最後，她表示，兩人一樣是孩子的父母「希望大眾媒體網友給我們一點喘息的空間，也不要再攻擊阿吉，他真的是個好爸爸」對此，方順吉在不久後也留言力挺前妻「所有人麻煩『不准』說我前妻、三個孩子的媽媽任何一句不是」。

方順吉前妻打破沉默回應離婚原因。(圖/截圖自臉書)

事實上，方順吉過去以《翹腳髯嘴鬚》走紅，但成名後卻陷入染毒風波，名聲全毀，但太太始終不離不棄，婚前方順吉還向太太承諾「我絕對不會讓你們母子餓到」，兩人才順利在2007年結婚，之後生下3個孩子，如今傳出離婚消息，讓粉絲感到相當可惜。

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