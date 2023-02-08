高市警局偵查隊長有4位高升副分局長，牽動偵查隊長大搬風，調動名單於2月6日發佈，明日將辦理交接到任，但前一天卻出現變數，其中1名隊長表達家庭因素轉調刑大獲准，連動岡山、湖內、三民一分局偵查隊長再次變動。

高雄市警局於6日發布三線一星督察、二線四副分局長，以及偵查隊長最新人事異動，其中4位偵查隊長高升副分局長，牽動偵查隊長大搬風，訂於明天辦理交接到任。

不過，原調岡山分局的三民一偵查隊長鄭育昇，昨日因家庭因素請調獲准，改調刑大偵三隊長，原調三民一偵查隊長陳正威則改派岡山分局，原調派湖內分局的偵查隊長吳銘雄改派三民一分局，刑大偵六隊長黃慶煌則派任湖內分局偵查隊長。

黃國書調新興分局偵查隊隊長、黃錦富調鳳山分局偵查隊隊長、林俊宏調鹽埕分局偵查隊隊長、徐文鴻調前鎮分局偵查隊隊長、林士元調仁武分局偵查隊隊長、林建全調左營分局偵查隊隊長、謝憲忠調林園分局偵查隊隊長、張峻華調六龜分局偵查隊隊長，許強生調刑大偵一隊長，刑大偵二、四、五、六、八隊隊長將出缺待補。