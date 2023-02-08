2021年年後高中的「酒精膠囊」獲金賞。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

去年振聲高中「貓廂賜疫」獲大葉大學防疫設計賽金賞。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

疫情影響到全球生活，大葉大學工業設計學系第4屆「疫想天開，設計我來」防疫用品設計競賽，即日起徵件到4月底，過去幾屆激發許多高中職學生創意，像是後壁高中蔡婷如、陳春勳就發明「酒精膠囊」，榮獲金賞，大葉大學表示，歡迎全國高中職學生發揮創意，一起顧防疫。

系主任莊文福表示，新冠肺炎疫情持續肆虐，防疫已經與生活緊密結合，因此鼓勵高中職學生，發揮創意與設計的力量，設計出有助於防疫的產品，自2020年疫情初期，推動「疫想天開，設計我來」，過去賽事收集到不少創意且有助於防疫的產品。

像是2021年的金賞，來自後壁高中的「酒精膠囊」，運用環保材質設計酒精膠囊，將酒精裝入膠囊中，要使用時只要推開裝膠囊的盒子，倒出酒精膠囊，放在手掌擠破簡單搓揉，就能完成手部清潔，簡單快速又方便。

莊文福指出，作品評審標準包括設計主旨、創意、外觀造型、產品可行性等，選出的金賞可獲獎金新台幣5000元，銀賞獎金3000元，銅賞獎金2000元，另外還有優選5名、獎金也有1000元，比賽即日起至4月30日受理報名，歡迎高中職學生參加。