中國高空氣球殘骸

多名熟知情資的美國官員說，情報官員認為，最近發現的中國間諜氣球，只是解放軍廣泛監視計畫的一部分。

據CNN新聞網8日報導，這些官員說，相關的監視計畫涵蓋了好些從海南來的類似氣球。不過，美國並不知道，中方監視器球隊規模究竟有多大。而消息人士說，近幾年來，相關計畫至少在5大洲從事了起碼24次任務。

據1名熟知相關情資的官員說，中方約有6次氣球飛行在美國領空進行，但未必在美國領土上空。這名官員和另一位消息人士說，在全球各地出現的氣球，並非都和美國在南卡羅來納州月桂堤（Myrtle Beach）外海擊落的那個同型。他們說，中方的氣球有好幾種版本。

美擊落陸高空氣球並搜尋殘骸

CNN已要求中國駐華府使館，就美方擊落的氣球是否為更廣泛監視計畫一部分的說法發表評論。另一方面，聯邦調查局（FBI）旗下維吉尼亞州匡提科（Quantico）實驗室菁英團隊的工程師正在分析殘骸，設法盡可能從中搜集一切情報，並構思將來如何以最好的方式來追蹤監視氣球。

UPDATE: Map shows path of Chinese surveillance balloon as it moves from central China to the northern United States pic.twitter.com/jzVWbNMzM4 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) February 3, 2023

此外，消息人士說，美國官員想要盡量了解，這氣球的技術性能，如它能攔截並收集那些資料、和它連結的是什麼衛星，以及它是否有任何美國能利用的罩門。