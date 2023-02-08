新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，新北市農業局近期跨界設計「萬金杜鵑移動花聚落」，以嘉年華形式，將杜鵑花和在地農用車、漁用船等元素結合，打造不同的杜鵑花展，即日起至2月16日開放徵稿。（農業局提供）

春季來臨杜鵑花開，新北市萬里、金山是杜鵑花苗主要產區，新北市農業局近期跨界設計「萬金杜鵑移動花聚落」，以嘉年華形式，將杜鵑花和在地農用車、漁用船等元素結合，打造不同的杜鵑花展，即日起至2月16日開放徵稿，將選出10組作品，將再20日於萬里觀光公園及瑪鋉運動公園布展，並補助每組2萬元參展。

據萬里花卉產銷班班長柳枝芳表示春季杜鵑花期在2至3月，氣候是影響花期前後的主要因素，今年氣候雖忽冷忽熱但杜鵑都已結花苞預計於2月下旬開始開花，2月底至3月上旬為盛開狀況。

農業局李玟指出，全台8成杜鵑花來自萬里和金山，培育品種達300多種，全台之冠，為了使杜鵑花產業永續發展，並推廣轄內觀光，市府今年再度於萬里瑪鋉溪觀光公園及運動公園，辦理「花聚落」特展，邀請CN Flower創辦人凌宗湧一起合作，嘉年華以「移動花聚落」為主題，將在地農用車和漁用船等元素，跨界邀請藝術家進行創作，讓萬金杜鵑越在地越國際。

凌宗湧說，他利用就地取材的概念，希望集合農民生產的作物和自然生態，創造景觀，再次啟動地方創生，希望人們看見最單純的美好，台灣農用車原本就是農民的生財工具，希望農友在花展呈現最美的心血，也期許萬金杜鵑能成為景觀園藝最愛用的材料。

農業局表示，萬金杜鵑花車設計徵稿即日起至2月16日截止，民眾可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書下載花車底稿創作，投稿至email至[email protected]信箱，市府將徵選10組作品，並在本月17日公布結果，入選者可獲2萬元的作品參展補助，同時在20日於萬里觀光公園或瑪鋉運動公園內布展。