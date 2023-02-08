土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，內政部派遣的第一梯次40名台灣搜救隊已抵達現場展開救援，昨（7）日晚間第二批搜救隊90人、2隻搜救犬也從桃園機場啟程，這次以包機方式起飛，搜救犬們也改坐「商務艙」為接下來的硬戰好好做準備。

內政部派遣國際搜救隊前往災區馳援，第一梯次共派出40人、3隻搜救犬「Lan」、「Sato」、「Hugo」協助救災，而第一批搜救隊今日中午也已抵達災區，投入現場進行搜救。

昨日晚間10時許，第二批搜救隊90人、2隻搜救犬「腿腿」、「Melody」也已啟程，含3名醫師、3名護理師及1名獸醫師，另攜帶約6400公斤的裝備，並以包機的方式從桃園機場起飛。台灣目前累計「130位搜救及醫護人員、5隻搜救犬」前進災區救援。

目前第二梯次搜救隊也已抵達伊斯坦堡機場，外交部駐外人員將協助轉機，搭乘土耳其國內班機前往阿達那機場的接待與撤離中心（RDC），再由當地人員派遣至救援區域向所指定的SCC報到，進行搜救任務。