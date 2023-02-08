天后蔡依林春節期間大跳越南抖音神曲「叮叮噹噹」的模樣歷歷在目，魔性旋律配上有力舞蹈，讓人腦海裡忍不住反覆再三的重播起此段音樂，引發網路話題討論。事實上，這段知名音樂正是越南歌手黃垂玲的歌曲《see tinh（見愛響鈴）》。

黃垂玲的《see tinh（見愛響鈴）》在YouTube上吸引多達4000萬人次觀看，在抖音國際版上更有多達35萬則影片使用該音樂製作或是翻跳，在全球各地颳起一陣「叮叮噹噹」的熱潮，人氣相當火爆，而該首歌曲也讓黃垂玲再次體會到爆紅的滋味。

事實上，今年34歲的黃垂玲過往以演員出身，豈料在2007年時，意外流出與男友的不雅片重創形象，雖然在該事件中她是受害者，但當時因越南民風仍趨保守，有不少網友認為她「有違道德」，紛紛抨擊其作為，掀起一陣熱議，連主演的電視劇《黃鶯日記2》也不堪輿論壓力被迫停播，事後她除了公開道歉外，也轉換跑道以歌手的身份再次於演藝圈中打拼。

黃垂玲轉型成歌手後，雖然一開始的音樂之路走得並不順遂，但隨著多首越南傳統風情的樂曲推出，她也越來越受到大眾的喜愛，突破千萬人次觀看的歌曲也已達兩位數，足見人氣的火紅。

黃垂玲的《see tinh（見愛響鈴）》的MV。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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