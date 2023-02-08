新竹市新竹公園河津櫻近日盛開，其距離新竹火車站步行僅需不到10分鐘，堪稱全台最「親民」的賞櫻景點。（陳育賢攝）

離市區最近的櫻花景點準備迎客了！新竹市新竹公園河津櫻近日逐漸盛開，市長高虹安8日推薦竹市賞櫻1日遊，尤其新竹公園距離新竹火車站步行僅需不到10分鐘，堪稱全台最「親民」的賞櫻景點，另還有左岸、汀甫圳，歡迎全國民眾來玩吧。

市府表示，2月是櫻花盛開的季節，全台賞櫻景點人潮、車潮擁擠，且大多位處偏遠山區，新竹公園是最具交通優勢的賞櫻景點，距離新竹火車站及新竹轉運站僅需步行10分鐘，周邊也有2處YouBike站點與多處公車站牌，交通極為便利。

新竹公園櫻花以「河津櫻」為主，穿插富士櫻、八重櫻、山櫻花等品種共約860株，近日盛開已近8成，請民眾在2月中旬前，把握好天氣來賞櫻。

市府城銷處指出，2023新竹公園櫻花季系列活動將於本周六登場，當天有圓形廣場野餐活動，因數量有限，僅供報名的民眾配合活動使用。活動當日上午11時至20時還有「Yeah！櫻市集」，包含美味輕食、文創小物、主題遊戲等約40個攤位。

中午12時至下午5時30分於階梯前廣場、圓形廣場、氣象站旁也有街頭藝人演出，如氣球秀、歌唱、舞蹈表演等。

而民眾至新竹公園賞櫻、逛市集，也可順道走訪玻工館、市立動物園、台灣昆蟲館－新竹館、春室、孔廟、圖書館動物園分館等景點，或至湖畔料亭享用日式定食、森林食堂邊用餐邊觀賞園內動物。

交通部分，由於新竹公園櫻花季期間，周末假日人潮眾多、周邊停車空間有限，市府建議民眾搭乘大眾運輸工具前來賞花，或避開人潮尖峰利用平日時間到訪。

此外，配合機車族停車需求，即日起至2月28日的周末假日，新竹公園旁公園路單一側路邊（麗池前）汽車停車格，改為機車臨時停車位（計次收費），騎車族可多加利用。

此外，新竹市的賞櫻景點除了新竹公園之外，隱身於頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道的左岸櫻花大道也很有看頭，此處以河津櫻、山櫻為主，總長超過100公尺、數量約達300顆，現也已陸續盛開。

另，位於東南街239巷內的汀甫圳櫻花小徑，以富士櫻、墨染櫻、山櫻為主，總計約60顆，因品種花期較晚，預計2月底、3月初才進入花季，屆時歡迎大家一同來賞櫻。