日本近期發生多起詐騙集團轉型成強盜集團的強盜殺人案，讓國民黨前台北市議員羅智強擔心，已逐步轉變為擄人囚禁的台灣詐騙集團會不會也演變如此，再加上個資外洩嚴重。羅智強呼籲陳建仁內閣，應拿出有效對策，「再來談溫暖」。

羅智強今（8）日在臉書發文指出，這些強盜集團是利用所掌握的外洩個資進行犯案，而由於日本長者慣在家中存放現金及貴重財物，強盜集團在鎖定目標後，會偽裝成宅配業者闖入毆打逼迫被害人，奪走現金及高價物品，若遇反抗或呼救就直接殺人滅口。

羅智強接著說，至於為何會從詐騙轉為強盜殺人，日本辦案人員研判，比起詐騙，強盜奪財簡單許多、成功率高，不需要事先編排劇本、演練。他也擔心，台灣的詐騙集團已從單純詐騙發展為擄人囚禁，強押被害人開設人頭帳戶，會不會也跟日本一樣演變成強盜殺人，必須嚴防注意，「尤其高達2300多萬筆戶政資料、2800多萬筆勞保個資外洩」，若這些資料被賣給詐騙集團，等同全台灣人的個資都在歹徒手裡，淪為待宰羔羊。

羅智強痛批，主管機關至今對資料如何外洩摸不著頭腦，聲稱要強化數位韌性及資安的數位部，只顧著要禁抖音，面對民眾個資外洩與詐騙，部長唐鳳只說，若技術問題需要協助，數位部可以提供，「好像事不關己的在旁看熱鬧」。

最後，對於總統蔡英文稱新內閣「溫暖堅韌」、將溫暖的照顧人民，羅智強直言，新內閣應先拿出有效對策，掃蕩剿滅害人不淺的詐騙集團後，「再來談溫暖吧」。