中職8日舉行新春團拜，由會長蔡其昌（中）率領各常務理事及領隊向外界拜晚年。（張鎧乙攝）

中華職棒8日舉行新春團拜，會長蔡其昌攜各球團常務理事及領隊向大家拜晚年，他也說出3個新年新願望，盼中華隊在經典賽打出佳績，讓國人更支持棒球，也希望中職例行賽票房能更成長，帶給球迷更精彩的比賽。

蔡其昌致詞時表示，今年是棒球年，經典賽在3月8日開打，國人也都十分關注，他透露，在北、中、南各地都有遇到球界或是企業老闆主動詢問經典賽、球員狀況，「焦點又回到我們的國球棒球，我認為這是好現象，棒球團結了大家，這也是台灣與世界對話的重要窗口，也能提升台灣的能見度。」

這次蔡其昌也擔任經典賽中華隊領隊任務，他再次強調會讓教練團、球員無後顧之憂訓練、比賽，會組成最強後勤團隊給予中華隊支援，他笑著說：「這是我第一次擔任領隊，終於能理解我身後的領隊們壓力有多大了。」

蔡其昌也許下新年新願望，第1是希望經典賽打出好成績，「到東京、邁阿密，讓國人更支持、認同棒球這個運動。」第2個願望就是中職例行賽能更成長，讓更多人喜歡棒球，把更精彩的比賽回饋給國人，最後則是希望所有棒球相關人員都能平安健康、工作順利。