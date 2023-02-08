ATP 250等級達拉斯男網公開賽，寶島好手曾俊欣首輪挑戰曾在溫布頓錦標賽締造過11小時馬拉松大戰的美國選手伊斯納（John Isner），兩盤都拚到搶七，曾俊欣6比7（5）、6比7（1）飲恨，2023賽季ATP巡迴賽首勝再等等。

伊斯納目前37歲、世界排名第39，不過生涯最高曾到世界第8，曾俊欣則年僅21歲、世界排名第108，這是雙方生涯首次在ATP賽事過招，身高208公分的伊斯納在發球上較佔優勢，因此雖然兩盤比賽曾俊欣都在自己的發球局力保不破，就算面臨破發點也穩穩守住，但也難以在伊斯納的發球局討到好處，雖在第二盤逼出過1個破發點，但曾俊欣未能破發。

曾俊欣才在墨西哥和中華男子網球隊一起奮戰，擊敗墨西哥並取得挑戰今年9月世界組一級賽事資格，隨即轉往美國達拉斯繼續為職業賽奮戰，不過進入2023年賽季，除了台維斯盃奪勝，ATP賽事包括泰國清奈、紐西蘭、澳網及本站都止步單打首輪。