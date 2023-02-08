土耳其大地震造成多人死亡，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨第一時間表達關切與致哀，雙北、台中等執政縣市救難總隊都已經出發，是政府派出的第一、二批救難隊主力，而若後續需要資源，國民黨也會全力協助。
朱立倫也提到，此次土耳其大地震造成嚴重災情，大量建築物直接倒塌，再次提醒國人危老都更的重要，當前台灣各大都會區有這麼多老舊建物，危老都市更新卻牛步，呼籲中央法令與地方推動要有最大決心與速度推動。
土耳其大地震造成多人死亡，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨第一時間表達關切與致哀，雙北、台中等執政縣市救難總隊都已經出發，是政府派出的第一、二批救難隊主力，而若後續需要資源，國民黨也會全力協助。
朱立倫也提到，此次土耳其大地震造成嚴重災情，大量建築物直接倒塌，再次提醒國人危老都更的重要，當前台灣各大都會區有這麼多老舊建物，危老都市更新卻牛步，呼籲中央法令與地方推動要有最大決心與速度推動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。