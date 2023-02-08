土耳其大地震造成多人死亡，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨第一時間表達關切與致哀，雙北、台中等執政縣市救難總隊都已經出發，是政府派出的第一、二批救難隊主力，而若後續需要資源，國民黨也會全力協助。

朱立倫也提到，此次土耳其大地震造成嚴重災情，大量建築物直接倒塌，再次提醒國人危老都更的重要，當前台灣各大都會區有這麼多老舊建物，危老都市更新卻牛步，呼籲中央法令與地方推動要有最大決心與速度推動。